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ALPINI | 10 maggio 2026, 12:56

Gli Alpini di Zimone all’Adunata Nazionale 2026

Gli Alpini di Zimone all’Adunata nazionale

Gli Alpini di Zimone all’Adunata nazionale

Anche il Gruppo Alpini di Zimone è presente all’Adunata Nazionale 2026, in corso a Genova. Una partecipazione che, per il gruppo, passa da una formula ormai abituale: la sfilata con i Congedati della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, che accompagna la Sezione di Torino.

G. Ch.

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