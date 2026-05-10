Gli Alpini di Zimone all’Adunata Nazionale 2026

Anche il Gruppo Alpini di Zimone è presente all’Adunata Nazionale 2026, in corso a Genova. Una partecipazione che, per il gruppo, passa da una formula ormai abituale: la sfilata con i Congedati della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, che accompagna la Sezione di Torino.
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