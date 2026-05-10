Dalla Regione oltre 700mila euro per scuole di montagna. Rocchi: “Servizi fondamentali per contrastare spopolamento”

«340mila euro per finanziare il parziale sdoppiamento delle pluriclassi nei comuni montani e un'integrazione di circa 400mila euro destinata sia a rafforzare la dotazione sulle pluriclassi sia a consentire l'attivazione del mantenimento del servizio scolastico nei territori montani più fragili: risorse ingenti per i nostri comuni montani, necessarie per rendere più adeguata alle esigenze delle famiglie la strutturazione della scuola primaria e secondaria di primo grado. Queste risorse significano che la Regione Piemonte ascolta gli Enti Locali e risponde alle loro sollecitazioni», così la consigliera regionale Elena Rocchi (Lista Civica Cirio Presidente PML), vice presidente della VII Commissione Enti Locali, a seguito della pubblicazione del bando da parte dell’assessore Marco Gallo.

«La scuola – afferma Rocchi – è un servizio fondamentale per le famiglie e da sempre le pluriclassi, in molti casi unica soluzione per mantenere aperti alcuni plessi, rappresentano una criticità, condivisa, tra l’altro, anche dai docenti. Intervenire con risorse ingenti per tenere aperte le scuole e per dotarle di materiali didattici indispensabili e per superare, ove possibile, le pluriclassi rappresenta un impegno fattivo e sostanziale della Regione in risposta alle esigenze dei nostri comuni montani, quelli che maggiormente subiscono il fenomeno dello spopolamento. Se ci poniamo l’obiettivo di aumentare i residenti dei comuni delle aree interne, i servizi per i cittadini e le famiglie, in particolare la scuola, sono fondamentali».