 / Animalerie

Animalerie | 08 maggio 2026, 17:22

Pippi cerca casa, gliela troviamo?

È nato a marzo 2017 è una taglia contenuta

Pippi cerca casa, gliela troviamo? Ph Laura Malvarosa

Pippi cerca casa, gliela troviamo? Ph Laura Malvarosa

Oggi vi chiediamo di fermarvi un attimo per conoscere Pippi. Il suo padrone non c'è più e lui è rimasto solo, in cerca di famiglia. 

È nato a marzo 2017, taglia contenuta, affettuoso, ma non invadente, con un carattere forte ma buono. Con le femmine non ha problemi, con i maschi va a simpatia ma con il giusto inserimento può convivere serenamente. No gatti. Con i bambini è bravo se non troppo invasivi. È castrato, vaccinato, in regola e in salute.

Si trova a Biella, in stallo casalingo

Aiutiamo Pippi a non perdere anche la speranza.

Per info Zia Silvia 3409087029

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore