Pippi cerca casa, gliela troviamo?

Oggi vi chiediamo di fermarvi un attimo per conoscere Pippi. Il suo padrone non c'è più e lui è rimasto solo, in cerca di famiglia.

È nato a marzo 2017, taglia contenuta, affettuoso, ma non invadente, con un carattere forte ma buono. Con le femmine non ha problemi, con i maschi va a simpatia ma con il giusto inserimento può convivere serenamente. No gatti. Con i bambini è bravo se non troppo invasivi. È castrato, vaccinato, in regola e in salute.

Si trova a Biella, in stallo casalingo

Aiutiamo Pippi a non perdere anche la speranza.

Per info Zia Silvia 3409087029