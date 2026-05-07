Biella in lutto per la morte di Alberto Zanone, da amministratore accolse il papa al Santuario di Oropa

Gli amministratori e il rettore del Santuario di Oropa si uniscono con profonda commozione al cordoglio per la scomparsa di Alberto Zanone che, con dedizione e senso di responsabilità, ha ricoperto il ruolo di amministratore del Santuario alla fine degli anni Ottanta.

Nel corso del suo mandato, ha guidato con passione un periodo significativo per la storia di Oropa, segnato dalla memorabile visita di San Giovanni Paolo II, evento che è rimasto impresso nella memoria della comunità. Durante il suo incarico, si è dedicato con impegno al restauro delle camere del Santuario, operando con lungimiranza alla qualità dell’ospitalità offerta.

Anche dopo il suo mandato è rimasto profondamente legato a Oropa, dimostrando sempre grande affetto e vicinanza. “Nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia, lo affidiamo alla Madonna di Oropa” si legge nella nota del Santuario.