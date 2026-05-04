Bocce, trionfo biellese alla Coppa Città di Alessandria

La coppia della Valle Elvo, composta da Claudio Canepa e Alberto Ferrarotti, ha vinto il girone di categoria D della 101a edizione della Coppa Città di Alessandria. Nella finalissima la coppia biellese ha vinto al tiro supplementare, 12-11 contro la Crivellese di Augusto Ramacciotti, Massimo Argenta.
In Breve
lunedì 04 maggio
domenica 03 maggio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Grande concerto al Biella Jazz Club, torna l'icona mondiale Peter Erskine
Lunedì 4 maggio parte ufficialmente, con un grandissimo concerto, il festival legato al...