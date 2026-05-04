 / SPORT

SPORT | 04 maggio 2026, 07:30

Bocce, trionfo biellese alla Coppa Città di Alessandria

Bocce, trionfo biellese alla Coppa Città di Alessandria

Bocce, trionfo biellese alla Coppa Città di Alessandria

La coppia della Valle Elvo, composta da Claudio Canepa e Alberto Ferrarotti, ha vinto il girone di categoria D della 101a edizione della Coppa Città di Alessandria. Nella finalissima la coppia biellese ha vinto al tiro supplementare, 12-11 contro la Crivellese di Augusto Ramacciotti, Massimo Argenta.

Sante Tregnago

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore