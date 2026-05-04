Bocce, trionfo biellese alla Coppa Città di Alessandria

La coppia della Valle Elvo, composta da Claudio Canepa e Alberto Ferrarotti, ha vinto il girone di categoria D della 101a edizione della Coppa Città di Alessandria. Nella finalissima la coppia biellese ha vinto al tiro supplementare, 12-11 contro la Crivellese di Augusto Ramacciotti, Massimo Argenta.