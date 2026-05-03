Alfalberto, “R come Relazione”: la forza che tiene insieme le vite VIDEO

C’è una parola che, più di altre, tiene insieme l’esperienza quotidiana e quella più profonda dell’essere umano: relazione.

La relazione, spiega Alberto Antonello, è innanzitutto forza: è l’incrocio di percorsi e storie che scelgono di ascoltarsi. Ma è anche fiducia e, soprattutto, coraggio. Il coraggio di restare, di chiedere scusa, di perdonare e di ricominciare. Senza relazioni autentiche, l’uomo rischia di smarrire senso, direzione e valore.

L’essere umano, per sua natura, è orientato alla comunione e ogni rapporto richiede pazienza, misericordia e capacità di contenere l’egoismo. Senza questi elementi, i legami si indeboliscono; con essi, invece, trovano stabilità e prospettiva...