La Regione Piemonte avvia il percorso formativo per i mobility manager aziendali e scolastici

Si svolgerà dall’11 maggio al 14 giugno il percorso formativo promosso dalla Regione Piemonte e rivolto ai mobility manager aziendali e scolastici.

Il programma, della durata complessiva di circa 20 ore, sarà articolato in moduli teorici e attività laboratoriali. Le lezioni si terranno in modalità e-learning, così da garantire autonomia organizzativa ai partecipanti. L’iniziativa è stata avviata dall’Amministrazione regionale attraverso i Settori Interventi regionali per i trasporti e Qualità dell’aria e innovazione tecnologica per l’ambiente, con il contributo economico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Inserito nel quadro delle strategie per la transizione ecologica, il percorso intende sostenere l’evoluzione delle politiche pubbliche orientate a favorire comportamenti responsabili. In questo contesto, la figura del mobility manager assume un ruolo centrale: interviene sui modelli di spostamento quotidiano e orienta le scelte degli utenti, contribuendo al miglioramento della qualità della vita e alla riduzione degli impatti ambientali.

Il corso approfondirà le metodologie utili alla redazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro, previsti dal Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021. L’obiettivo è incidere sulle abitudini dei cittadini, ridurre l’uso dell’auto privata, aumentare l’attrattività del trasporto pubblico, incentivare soluzioni intermodali e promuovere la mobilità sostenibile. Ad oggi risultano 55 iscritti tramite il portale muoversinpiemonte.it.

«Il tema dei mobility manager è in forte crescita e il Piemonte è oggi una delle realtà di riferimento a livello nazionale, tanto da essere spesso preso ad esempio anche da altre Regioni – sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi –. In questo contesto, il percorso formativo promosso dalla Regione rappresenta un passaggio importante per rafforzare le competenze e accompagnare lo sviluppo di questa figura. Si tratta di interventi che incidono concretamente sulla vita quotidiana di lavoratori e studenti: migliorano gli spostamenti, riducono tempi e stress e rendono più sostenibili i tragitti casa-lavoro e casa-scuola. Anche piccoli accorgimenti organizzativi possono fare la differenza. Con questo corso vogliamo proseguire un percorso di crescita già avviato, coinvolgendo un numero sempre maggiore di aziende ed enti in un cambiamento concreto e utile per tutti».