Piemonte, trasporto pubblico verso il futuro: istituito il gruppo di lavoro

In seconda Commissione, presieduta da Nadia Conticelli, è stato istituito un gruppo di lavoro dedicato al sistema dei trasporti e del trasporto pubblico locale piemontese. Il coordinamento sarà affidato alla stessa vicepresidente.

L’organismo approfondirà i temi legati al trasporto pubblico, sia su ferro sia su gomma, attraverso audizioni con i soggetti coinvolti: comitati pendolari, sindacati, Province e Agenzia della Mobilità. L’obiettivo è predisporre una relazione finale da presentare al Consiglio e alla Giunta regionale, con un quadro il più possibile chiaro e completo dei punti di forza, delle criticità e delle potenzialità da sviluppare.

Prima dell’istituzione del gruppo, la seduta ordinaria ha ospitato l’audizione dell’Agenzia della Mobilità piemontese sulla nuova linea ferroviaria Avigliana-Orbassano.

«Stiamo lavorando per un ulteriore rafforzamento, nei prossimi anni, dell’integrazione tra Valle di Susa e area metropolitana torinese», ha spiegato il direttore dell’Agenzia, Cesare Paonessa, illustrando l’evoluzione del servizio ferroviario in Valle di Susa sulla linea storica, con riferimento alla SFM3.

Tra gli interventi previsti figurano l’attivazione di due nuove fermate in ambito metropolitano, a Buttigliera Alta-Ferriera e nella nuova stazione di Torino San Paolo, quest’ultima integrata anche con la linea SFM5, per migliorare l’interconnessione tra le diverse direttrici del Servizio Ferroviario Metropolitano.

Previsto inoltre il prolungamento della Torino-Bardonecchia fino all’aeroporto di Caselle, con l’obiettivo di rafforzare l’accessibilità aeroportuale su ferro dell’intera valle. Si prevede anche l’incremento dei treni sulla Torino-Avigliana.

Tra le prospettive illustrate rientra il miglioramento della cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia, con l’ipotesi di una vera e propria “metropolitana di valle” a partire dal collegamento tra Avigliana e Saint-Jean-de-Maurienne, fino all’aeroporto di Caselle.

Nel corso dei lavori sono intervenute per chiarimenti Nadia Conticelli, del Partito Democratico, e Alice Ravinale, di Alleanza Verdi e Sinistra, richiedente dell’audizione.