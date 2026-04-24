Biella, i ragazzi protagonisti in Comune: idee, senso civico e progetti per una città più inclusiva

Nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile, si è riunito presso Palazzo Oropa il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, un momento di confronto e partecipazione che ha visto protagonisti gli studenti delle scuole cittadine.

Al centro dell’incontro, la presentazione dei lavori realizzati in classe: un progetto dedicato alla cartellonistica per il parco giochi Arequipa di Biella, pensato con il linguaggio della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Un’iniziativa importante, orientata all’inclusione, che permetterà a tutti i bambini di fruire degli spazi del parco in modo più accessibile. L’inaugurazione della nuova segnaletica è prevista per il mese di maggio, in un giorno di sabato, così da favorire la partecipazione di tutte le famiglie e non solo dei membri del Consiglio.

Nel corso della seduta, i giovani partecipanti hanno preso la parola per portare all’attenzione dell’amministrazione diversi temi legati alla vita scolastica e alla città. Non sono mancate segnalazioni concrete, come la presenza di crepe negli edifici scolastici e la necessità di sostituire alcuni infissi. Accanto a queste osservazioni, anche esempi di responsabilità personale: una bambina ha raccontato di aver raccolto e gettato nel cestino una bottiglia di plastica abbandonata da un coetaneo, sottolineando l’importanza dei piccoli gesti quotidiani. Altro tema affrontato è stato quello del bullismo.

Soddisfatta l’assessore Livia Caldesi, che ha commentato con entusiasmo: "I ragazzi hanno dimostrato molto senso civico. C’è chi ha parlato dei problemi nelle proprie scuole e chi ha condiviso esperienze personali significative. Voglio sottolineare che ormai hanno rotto il ghiaccio: sono spigliati e partecipano nel vero senso della parola".