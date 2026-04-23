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CRONACA | 23 aprile 2026, 13:20

Vigliano, incidente in via Milano: ciclista in ospedale

Avrebbe riportato ferite da codice giallo.

Vigliano, incidente in via Milano: ciclista in ospedale (foto di repertorio)

Vigliano, incidente in via Milano: ciclista in ospedale (foto di repertorio)

È stato accompagnato al Pronto Soccorso, in codice giallo, il ciclista di 71 anni rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un veicolo. Il fatto è avvenuto nella prima serata di ieri, 22 aprile, in via Milano, nel comune di Vigliano Biellese. 

L’uomo è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 prima del trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Presenti anche i militari dell’Arma, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.

g. c.

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