Club Oltre: leadership e identità di squadra, il messaggio di Gonzalo Quesada per l’impresa FOTO

Ospite e protagonista del terzo incontro dell’anno del Club Oltre è stato Gonzalo Quesada, capo allenatore e commissario tecnico della Nazionale Italiana di Rugby. Nel dialogo con gli imprenditori, Quesada ha condiviso il proprio approccio alla gestione del team: un metodo fondato su visione chiara, valori condivisi e responsabilità diffusa, che coinvolge in modo attivo staff e giocatori.

Un lavoro che – come ha evidenziato – “è per il 70% gestione e per il 30% allenamento”, e che presenta forti analogie con il contesto aziendale: dalla definizione degli obiettivi alla costruzione di una cultura organizzativa coerente. Uno stile di leadership che può rappresentare una leva concreta anche per le imprese.

L’incontro è stato moderato da Daria Paoletti, giornalista parlamentare di SkyTg24 e collaboratrice di Confindustria, che ha guidato il dialogo con Quesada e coinvolto gli imprenditori presenti, dando loro la parola per domande e contributi.

Le parole del Presidente Paolo Barberis Canonico

Paolo Barberis Canonico, Presidente di Unione Industriale Biellese, nonché ideatore e promotore del Club Oltre, commenta così la serata: “L’incontro con Gonzalo Quesada ci ha offerto uno spunto di grande valore anche per il mondo dell’impresa: la centralità dei valori, delle regole e dei comportamenti rispetto al risultato immediato. È da qui che nasce una performance solida e duratura. Altrettanto significativo è il richiamo alla capacità di costruire una vera squadra: saper valorizzare i talenti, ma anche governarne le dinamiche, smussando le individualità quando necessario e, se serve, rinunciando anche a profili eccellenti che non condividono principi e responsabilità comuni. Il rugby, in questo senso, si dimostra un modello educativo e sociale di grande impatto per il territorio: un contesto in cui si formano persone prima ancora che atleti, e dove si sviluppano competenze fondamentali anche per le imprese, come il rispetto, il senso di appartenenza e il lavoro di squadra.”

Nazionale Italiana Rugby

La Nazionale maschile di rugby a 15 dell'Italia rappresenta l’Italia nel rugby union ed è attiva dal 1929 sotto la Federazione Italiana Rugby. Partecipa stabilmente al torneo Sei Nazioni dal 2000 ed è presente a tutte le edizioni della Coppa del Mondo dal 1987. Dopo aver vinto il campionato europeo nel 1997, è entrata tra le principali nazionali di prima fascia, confrontandosi regolarmente con le migliori squadre internazionali. Dal 2024 la squadra è guidata da Gonzalo Quesada.

Gonzalo Quesada

Gonzalo Quesada, nato a Buenos Aires nel 1974, è laureato in Economia all’Università di Belgrano. Dopo aver affiancato l’attività nell’impresa di famiglia alla carriera sportiva, si afferma come mediano di apertura dei Pumas, collezionando 38 presenze e partecipando ai Mondiali del 1999 e 2003, distinguendosi come miglior realizzatore.

Conclusa la carriera agonistica, ha intrapreso con successo quella da allenatore in Francia, guidando club di vertice e raggiungendo risultati internazionali di rilievo. Dal 2024 è allenatore e commissario tecnico della Nazionale italiana, primo argentino a ricoprire questo ruolo.

I temi emersi nella serata

Visione, identità e cultura condivisa

Il lavoro di Quesada parte da una scelta precisa: definire insieme al team visione, valori e identità, per tradurli in comportamenti concreti e regole condivise. La squadra è chiamata a rappresentare qualcosa che va oltre il risultato sportivo. Fondamentale è il confronto continuo, che diventa strumento per costruire appartenenza e coerenza. In questa direzione si inserisce anche la scelta di utilizzare fin da subito la lingua italiana, elemento chiave per creare una cultura realmente condivisa.

Performance, risultati e miglioramento continuo

I risultati sono il frutto di un lavoro strutturato, basato su analisi e indicatori di performance, orientato al miglioramento continuo. Vittorie e sconfitte diventano occasioni di apprendimento: si festeggia quando si rispetta il piano e si è dato il massimo, si corregge mantenendo la rotta.

L’approccio di Quesada privilegia consistenza, lucidità e stabilità, evitando reazioni emotive e mantenendo sempre chiaro l’obiettivo condiviso.

Gestione delle persone e leadership

Allenare significa innanzitutto tutto gestire persone, emozioni e pressioni. Come in un’impresa, nel team sportivo ogni individuo contribuisce al risultato complessivo. È centrale stimolare fiducia, responsabilità e autonomia, riducendo la paura dell’errore. La ricerca della perfezione viene superata a favore del coraggio di agire, attraverso un dialogo continuo che valorizza l’impegno più del talento naturale.

La leadership di Quesada si fonda su esempio e coerenza: vengono premiati i comportamenti allineati ai valori, anche a scapito del talento quando non coerente con la cultura del gruppo.

Il valore sociale dello sport

Esperienze come il Biella Rugby – ha sottolineato Quesada – contribuiscono a creare ambienti inclusivi e aperti al territorio, capaci di attrarre giovani e diffondere cultura sportiva.

Allo stesso tempo, rafforzano competenze fondamentali anche per il mondo dell’impresa: lavoro di squadra, orientamento agli obiettivi condivisi, senso di appartenenza, impegno e capacità di apprendere dall’errore.

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