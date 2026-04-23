Biella, chiuso il parcheggio di via Cernaia. Olivero: “Si valuta l’apertura parziale” FOTO

“Si valuta l’apertura parziale del parcheggio di via Cernaia”. A dichiararlo il sindaco di Biella Marzio Olivero nel corso del sopralluogo, avvenuto nella giornata di ieri, 22 aprile, assieme agli agenti della Polizia Locale, dopo la decisione di chiudere lo spazio “a seguito del verificarsi di alcuni cedimenti improvvisi della sede stradale che evidenziano una potenziale situazione di pericolo e impongono, in via precauzionale, la sospensione della fruibilità” come riportato precedentemente da una nota del Comune.
Tra le ipotesi, ci sarebbe l’idea di rendere di nuovo disponibile alle auto la parte più bassa dell’area di sosta rivolta verso via Carso ma ogni decisione finale verrà presa insieme alla proprietà privata al termine delle dovute verifiche. La notizia della chiusura ha creato una certa sorpresa tra i cittadini che ora dovranno trovare altre soluzioni su dove posteggiare i propri veicoli.