Incontro tra il ministro Pichetto Fratin e il vice dell'ambiente della Repubblica Ceca Vladislav Smrž

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha incontrato il viceministro dell'Ambiente della Repubblica Ceca Vladislav Smrž.

Pichetto Fratin ha evidenziato la necessità di una semplificazione del sistema ETS che attenui gli oneri per le piccole imprese e riduca volatilità e prezzo delle quote, limitando le dinamiche speculative che oggi gravano sul sistema.

"L'impegno italiano nella transizione energetica è forte così come il continuo sostegno alle rinnovabili - ha sottolineato Pichetto Fratin - Consideriamo però necessario, e non in contraddizione con tale impegno, individuare una soluzione all’effetto negativo dell’ETS sul prezzo finale dell’energia".

Per quanto riguarda il Regolamento CO2 auto il ministro Pichetto Fratin ha ribadito di condividere l’ambizione climatica del Regolamento che va reso più solido ed equo includendo tutte le tecnologie sostenibili per il raggiungimento degli obiettivi della decarbonizzazione, inclusi biocarburanti ed e-fuels.

"La transizione deve essere guidata da realismo e responsabilità - ha ribadito il ministro - Non possiamo permettere che il costo della trasformazione ricada in modo sproporzionato sui cittadini o comprometta la competitività del nostro sistema produttivo".