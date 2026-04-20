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ATTUALITÀ | 20 aprile 2026, 09:20

“Bjj4Police” conquista Biella: formazione avanzata e sicurezza al centro del progetto SIULP

“Bjj4Police” conquista Biella: formazione avanzata e sicurezza al centro del progetto SIULP

“Bjj4Police” conquista Biella: formazione avanzata e sicurezza al centro del progetto SIULP

Ampia partecipazione e riscontri altamente positivi per “Bjj4Police”, il seminario operativo promosso dal SIULP e dedicato agli operatori delle Forze di Polizia. L’iniziativa, organizzata dalla segreteria provinciale SIULP di Biella guidata dal segretario generale provinciale Matteo Ciriello, conferma l’impegno del sindacato nella formazione avanzata a tutela degli operatori e della collettività. Presente la segreteria nazionale con Silvano Filippi e Alessandro Stefanì, a sottolineare la rilevanza dell’evento.

Svoltosi dal 15 al 17 aprile presso la palestra “Spazio Forma” di viale Macallè, il seminario ha coinvolto operatori della Polizia di Stato, della Polizia Locale e personale proveniente da diverse regioni. Al centro del progetto, l’applicazione del Brazilian Jiu-Jitsu in ambito operativo: tecniche efficaci di controllo e immobilizzazione, con focus su sicurezza e riduzione del rischio. Elevato il livello dei contenuti e delle metodologie, curate da formatori nazionali esperti appartenenti alla Polizia di Stato. Chiusura il 17 aprile con dimostrazione pratica e consegna degli attestati alla presenza delle autorità locali: il Prefetto di Biella, dott.ssa Elena Scalfaro, il Questore, dott.ssa Delia Bucarelli, e il
Sindaco, dott. Marzio Olivero, che hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa e si sono trattenute dopo l'esibizione per la consegna degli attestati ai frequentatori. 

Un particolare ringraziamento è andato alla dott.ssa Bucarelli per aver consentito, con non comune sforzo organizzativo, la partecipazione al seminario formativo di un significativo numero di operatori della Questura di Biella.

c. s. Siulp Biella g. c.

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