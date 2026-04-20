“Bjj4Police” conquista Biella: formazione avanzata e sicurezza al centro del progetto SIULP

Ampia partecipazione e riscontri altamente positivi per “Bjj4Police”, il seminario operativo promosso dal SIULP e dedicato agli operatori delle Forze di Polizia. L’iniziativa, organizzata dalla segreteria provinciale SIULP di Biella guidata dal segretario generale provinciale Matteo Ciriello, conferma l’impegno del sindacato nella formazione avanzata a tutela degli operatori e della collettività. Presente la segreteria nazionale con Silvano Filippi e Alessandro Stefanì, a sottolineare la rilevanza dell’evento.

Svoltosi dal 15 al 17 aprile presso la palestra “Spazio Forma” di viale Macallè, il seminario ha coinvolto operatori della Polizia di Stato, della Polizia Locale e personale proveniente da diverse regioni. Al centro del progetto, l’applicazione del Brazilian Jiu-Jitsu in ambito operativo: tecniche efficaci di controllo e immobilizzazione, con focus su sicurezza e riduzione del rischio. Elevato il livello dei contenuti e delle metodologie, curate da formatori nazionali esperti appartenenti alla Polizia di Stato. Chiusura il 17 aprile con dimostrazione pratica e consegna degli attestati alla presenza delle autorità locali: il Prefetto di Biella, dott.ssa Elena Scalfaro, il Questore, dott.ssa Delia Bucarelli, e il

Sindaco, dott. Marzio Olivero, che hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa e si sono trattenute dopo l'esibizione per la consegna degli attestati ai frequentatori.

Un particolare ringraziamento è andato alla dott.ssa Bucarelli per aver consentito, con non comune sforzo organizzativo, la partecipazione al seminario formativo di un significativo numero di operatori della Questura di Biella.