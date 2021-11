Furti a Pollone, le contromosse del Comune: "Controllo vicinato e gruppi web tra vicini"

Circa una decina di furti nelle ultime due settimane a Pollone.

L'ultimo ieri mattina alla Cascina Emilia del Parco Burcina dove è stata sfondata la porta, che ha immediatamente seguito quello in regione Chiavolino di giovedì sera. “In regione Chiavolino - racconta il consigliere comunale Paolo Delsignore - i ladri, in dieci minuti, sono entrati, hanno spaccato la centralina della luce perimetrale dell'abitazione ed hanno rubato oro ed orologi lasciando la casa in un caos impressionante. Quando la proprietaria è tornata a casa ha capito che c'erano stati i ladri, ma era sola, quindi ha aspettato tre quarti d'ora in macchina l'arrivo dei familiari.”

Da quest'ultima circostanza l'idea dell'amministrazione comunale per reagire a questa nuova serie preoccupante di furti. “Pollone non ha paura, – afferma con forza Delsignore, - quindi abbiamo suddiviso il paese in 6 zone a cui corrispondono 6 gruppi di Whatsapp tra vicini di casa, da contattare in caso di furto. Cosa che avrebbe potuto fare la signora di regione Chiavolino giovedì sera invece di aspettare 45 minuti in macchina in balia degli eventi. Ogni gruppo avrà un referente che chiamerà le forze dell'ordine”.

Altra misura il controllo di vicinato. “Non si tratta di ronde. - spiega Delsignore - E' un deterrente contro i furti perchè in tutto il paese ci saranno cartelli che avvisano del controllo in corso. Con queste misure vogliamo invitare i cittadini a fare attenzione ad episodi e persone sospetti in giro per il paese in modo da aiutarci l'uno con l'altro”.

Quanto ai ladri, per il momento si parla di un gruppo di persone. “In paese sono stati visti tre ragazzi che facevano delle foto, – precisa Delsignore – penso che si tratti di persone coordinate tra loro. Venerdì mattina io ed il sindaco siamo andati dai Carabinieri per parlare della situazione”