Corpus Domini a Biella: fedeli in processione dopo la Messa FOTO

La Chiesa di Biella nella serata di giovedì 4 giugno ha celebrato la solennità del Corpus Domini, festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, con una solenne celebrazione eucaristica che si è svolta nella Cattedrale di Biella. La Santa Messa è stata presieduta dal Vescovo Roberto Farinella ed è stata seguita dalla tradizionale processione eucaristica per le vie del centro cittadino, che ha attraversato via Duomo, via Italia, via Vescovado, via Seminari e piazza Duomo.

La celebrazione si è conclusa nuovamente in Cattedrale con la Benedizione Eucaristica. Numerose le comunità parrocchiali, le associazioni, i movimenti ecclesiali e le confraternite della diocesi che hanno preso parte all'evento, vivendo insieme un intenso momento di fede e di testimonianza pubblica della presenza del Signore nel Sacramento dell’Eucaristia.