Tante cose da fare a Biella il 24 maggio

Domenica 24 maggio

- Cossato, "Connessioni" a Castellengo

- Gifflenga, 1100 anni del paese

- Ponderano, Fiore Day, l’appuntamento promosso da ASD Paladini e dedicato al ricordo di coach Fiorenzo Brunazzi

- Biella, luna park

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7 dalle 15 Apertura domenicale Museo

- Oropa, alle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Biella, cardio camminata con partenza da Don Giorgio Coda Mer dalle 10 con Paola Rossi

- Vigliano, castello di Montecavallo, Montecavallo Wine Trail dalle 8,30

- Rosazza, salita alla torre del castello

- Oropa, concerto conclusivo cori scolastici "la scuola Canta" ore 12 basilica antica si esibiranno i cori Saru Jeeva, Voci in musica, Cuori in Coro

- Pollone, Parco Burcina dalle 10 Burcina in fiore: uno spettacolo naturale

- Festivaldilana

- Quaregna Cerreto, “Camminar Mangiando” alla scoperta delle terre del Conte A. Avogadro. L’evento è organizzato in collaborazione tra 4 Pro Loco (AQuaregna, Cerreto Castello, Quaregna, Valle San Nicolao) e Arcibrovato, con il patrocinio del Comune di Quaregna Cerreto.

- Biella, Ritrovo ore 14.15 Partenza passeggiata Pro Loco Biella Valle Oropa, 14.30 – parcheggio sulla S.P. 512 del Tracciolino (strada per Alpetto) Rientro ore 17.30 circa 2,5 km – Dislivello +200 m. Passeggiata ai piedi della Muanda tra splendidi prati in fiore e paesaggi primaverili

- Oasi Zegna, Transumando

- Pollone, anniversario Gruppo Alpini, ore 9 ritrovo e ammassamento in piazza San Rocco, alzabandiera, ore 10 corteo per paese

- XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche A.D.S.I: Quattro le proprietà aprono nel biellese, di cui una - il Castello di Castellengo a Cossato- alla sua prima partecipazione, poi ci sono Palazzo La Marmora - Biella, Villa Felice Piacenza - Pollone

- Biella, Mirror Error centro commerciale I Giardini

- Stronarte

MOSTRE

- Veglio, Mostra/esposizione "Memories. Volti e racconti delle fabbriche" al Lanificio Picco, in Frazione Picco 6. La mostra sarà visitabile nei fine settimana dal 23 maggio al 12 luglio: il sabato solo su prenotazione e la domenica dalle 11 alle 18. L’ingresso è gratuito.

- Valdilana, Fondazione Zegna presenta "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice", un progetto di Chiara Camoni concepito per gli spazi di Casa Zegna e curato da Ilaria Bonacossa. Una mostra aperta al pubblico dal 24 maggio al 22 novembre 2026.

- Sala, Casa della Resistenza mostra Ritrattə Partigiane, La mostra sarà esposta dal 16 maggio al 18 ottobre con i seguenti orari di visita: domenica 17 maggio, dalle 15 alle 18 fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18 dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com .

- Valdilana HUB di Ponzone, mostra “Time to BE” dell’artista Paolo Bellon, Apertura al pubblico: dall’8 maggio 2026 — sabato e domenica, ore 15:30 / 18:30 Ingresso: gratuito

- Oropa, Museo dei Territori

- Valdilana, Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra " Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. La mostra rimarrà aperta dal 20 aprile al 14 giugno 2026, con i seguenti eventi in programma: 9 e 16 maggio alle ore 15:00 e 13 (live streaming con New European Bauhaus) and e 14 giugno alle ore 15:00. Siamo lieti di aprire in altre date su appuntamento. Anche la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita una mostra satellite, con lo stesso titolo, dal 2 al 7 giugno. www.furori.it (inaugurazione il 2 giugno alle ore 18:00).

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.