Lotta alle zanzare, a Vigliano pronti 4mila euro

Nell’ambito dell’ampio piano regionale della lotta alle zanzare, il comune di Vigliano Biellese ha aderito anche per l'anno 2026, con un contributo di circa 4.000 euro.
Come riportato dall’amministrazione comunale sui propri canali ufficiali, lo staff tecnico del Centro Operativo per la lotta alle zanzare-Biellese, Alto Vercellese ed Eporediese, è ufficialmente attivo sul territorio.
Si raccomanda il rispetto delle indicazioni date dal sindaco con l’ordinanza n. 44 del 27/05/2026 allegata: ordinanza sindacale.