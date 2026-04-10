Gaglianico: attenzione, modifiche della viabilità

Modifiche temporanee alla viabilità sulla S.P. 143 Vercellese e vie limitrofe

Si informa la cittadinanza che, a causa di lavori di sostituzione delle tubazioni della rete del gas metano effettuati dalla ditta Escavazioni Fratelli Bazzani S.p.A., la circolazione stradale subirà importanti variazioni

Da lunedì 13 aprile 2026 (ore 08:00) a mercoledì 29 aprile 2026 (ore 18:00 ) Le aree interessate riguardano principalmente la S.P. n. 143 Vercellese (via Gramsci) nel tratto compreso tra il km. 29+070 e il km. 29+220, e le intersezioni con via XX Settembre, via Marconi e via C.F. Trossi.