Vigliano alla firma degli accordi di collaborazione con la Regione Piemonte

Mercoledì 1° aprile a Biella il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore Gian Luca Vignale hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione con i sindaci dei 69 Comuni delle aree omogenee Biellese e Baraggia: nella foto, per Vigliano Biellese, ha partecipato l'assessore al Bilancio, Pier Paolo Fila Robattino. Presenti i consiglieri regionali Elena Chiorino, Elena Rocchi, Davide Eugenio Zappalà, Emanuela Verzella.

Gli accordi consentono la realizzazione di 73 progetti per un valore in contributi erogati dalla Regione di 8.913.000 euro. In questa somma sono anche compresi 500.000 euro derivati dalle premialità, ovvero da un riconoscimento ulteriore della Regione per la realizzazione di progetti sovracomunali.



