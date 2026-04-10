Addio al Conte Tomaso Vialardi di Sandigliano, Masiero: "Ha fatto tanto per il paese"

Sandigliano piange la scomparsa del Conte dottor Tomaso Vialardi di Sandigliano.

“Spiace davvero, era una persona straordinaria – ricorda il sindaco di Sandigliano Mauro Masiero –. Proveniva da una famiglia nobile, ma era di una semplicità e cordialità rare. Ha collaborato molto con la comunità: io lo invitavo sempre alle varie celebrazioni come quella del 4 novembre e del 25 aprile, e stavamo pensando insieme all’organizzazione dei 1030 anni di Sandigliano a settembre, lui voleva dare il suo prezioso contributo. Spesso ci incontravamo e andavo a casa sua a prendere il caffè; era una persona piacevole e con lui avevo un rapporto di grande rispetto. Mancherà molto anche a Sandigliano”.

Il Conte Vialardi era tra i soci fondatori dell’Associazione Europea di Cultura Amici degli Archivi Storici, con sede nel Castello di Torrione di Sandigliano. Faceva parte della Federazione di Biella e Vercelli dell’Istituto del Nastro Azzurro tra Decorati al Valor Militare ed era rappresentante del Comitato Associazioni Arma Biella in AssoArma.

Anglosassone di formazione, era un appassionato di storia militare e un esperto di geopolitica, intelligence e terrorismo contemporaneo. Autore di numerosi saggi interdisciplinari, ha collaborato con riviste e volumi internazionali di approfondimento, contribuendo alla diffusione della cultura storica e militare.