Trofeo Valli Biellesi: al via Equipe Vitesse

Quasi tutto pronto per la 13ª edizione del Trofeo Valli Biellesi, secondo Memorial Umberto Drago, in programma sabato 11 aprile.

La manifestazione sarà valida per il Campionato Italiano di Regolarità Classica e costituirà il primo appuntamento del Challenge ACI Biella, riservato invece alla regolarità turistica.

A ospitare l’evento sarà la città di Cossato, con partenza e arrivo nella centralissima piazza Elvo Tempia. La Power Stage è prevista in via Mazzini, dove il pubblico potrà assistere da vicino alle prove sui pressostati dei concorrenti.

Equipe Vitesse sarà presente con la coppia di Valdilana formata da Luca Florio e Nadia Giardino, al via su Toyota Celica GT-Four e iscritti nel 10° Raggruppamento. Tra le moderne, spazio invece a Roberto Giachetti e Roberto Pedriali, in gara su Abarth 595 Competizione.