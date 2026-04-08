Refezione scolastica, a Castelletto Cervo si lavora a una gara per l'affidamento

Il Comune di Castelletto Cervo ha approvato un atti di indirizzo per avviare una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica destinato agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, in vista della scadenza dell’attuale contratto, prevista al termine dell’anno scolastico 2025/2026. Il nuovo appalto riguarderà i successivi tre anni scolastici — 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 — con possibilità di proroga per un ulteriore anno, fino al 2029/2030.

Nel documento si legge che "il servizio di refezione scolastica persegue l’obiettivo di fornire un servizio adeguato sotto il profilo nutrizionale e qualitativo, che sia anche un momento di socializzazione e di educazione alimentare per gli alunni, in modo da garantire la qualità con costi sostenibili e contenuti".

Per l’espletamento della procedura, l’amministrazione si avvarrà della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella, già individuata come supporto tecnico attraverso una precedente convenzione, in quanto "non dispone dei mezzi e del personale per erogare direttamente il predetto servizio e, pertanto, è necessario provvedere mediante affidamento a terzi che provveda alla preparazione, veicolazione e distribuzione dei pasti" . E questa scelta permetterà di gestire in modo più efficiente una gara complessa, nel rispetto del nuovo Codice dei contratti pubblici.

L’affidamento avverrà tramite procedura aperta, con aggiudicazione basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, utilizzando piattaforme digitali di e-procurement.

Il nuovo servizio dovrà rispettare i criteri ambientali minimi e le linee guida regionali sulla ristorazione collettiva, con particolare attenzione alla qualità delle derrate alimentari e alla sostenibilità.

Il finanziamento sarà garantito in parte dalle tariffe versate dalle famiglie e, per la quota restante, da risorse del bilancio comunale.