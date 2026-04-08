Daniele Pigato, più valore al premio in sua memoria

Il Comune di Ponderano ha deciso di incrementare il valore del premio destinato agli studenti più meritevoli coinvolti nel progetto extrascolastico di astrofisica dedicato alla memoria di Daniele Pigato, giovane astrofisico biellese scomparso prematuramente nel 2023. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Associazione U.B.A. e rivolta agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, nasce con l’obiettivo di trasmettere ai giovani la passione per lo studio e la ricerca, valori che hanno contraddistinto il percorso umano e professionale di Pigato.

Il progetto, già avviato lo scorso anno e riproposto per l’anno scolastico 2025/2026, ha coinvolto due classi della scuola secondaria, proponendo attività legate all’astrofisica e all’osservazione astronomica. Oltre al contributo economico destinato all’organizzazione delle attività, il Comune aveva previsto un premio per gli studenti più meritevoli e la consegna di un libro a tutti i partecipanti, come riconoscimento dell’impegno dimostrato.

A seguito dell’ampia partecipazione e dei risultati ottenuti, l’Amministrazione ha deciso di modificare l’importo del premio inizialmente stabilito. Saranno infatti premiati tre gruppi di studenti, ciascuno composto da tre alunni, che si sono distinti per partecipazione e qualità degli elaborati. Il valore complessivo del premio passa da 250 a 300 euro e sarà erogato sotto forma di buoni per l’acquisto di libri e materiale scolastico.

L’iniziativa rappresenta non solo un modo per mantenere vivo il ricordo di Daniele Pigato, ma anche uno stimolo concreto per gli studenti a coltivare curiosità, impegno e interesse verso le discipline scientifiche.