 / Circondario

Circondario | 08 aprile 2026, 08:10

Ponderano, ritocchi alle tariffe dei centri estivi

Ponderano, ritocchi alle tariffe dei centri estivi

Ponderano, ritocchi alle tariffe dei centri estivi

Aumento in vista nelle rette dei centri estivi organizzati dal Comune di Ponderano  per entrambe le fasce di € 1 a settimana, fermo restando il contributo settimanale di cui il Comune si fa carico, che era stato già aumentato nel 2024 da € 42,00 (contributo comunale settimanale anno 2023 e precedenti, uguale sia per Infanzia che Primaria-Secondaria) ad € 44,00 (contributo comunale settimanale Infanzia anno 2024) e ad € 45,00 (contributo comunale settimanale Primaria-Secondaria anno 2024). Come si legge nella delibera di giunta  "a causa dell’aumento dei costi dei pasti e soprattutto dei costi del personale, stante i rinnovi della parte economica previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale".

Queste le tariffe: SCUOLA INFANZIA: - € 96,00 a settimana per i non residenti - € 52,00 a settimana per i residenti nel Comune di Ponderano, la differenza di € 44,00 per i residenti è a carico del Comune di Ponderano; SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: - € 99,00 a settimana per i non residenti - € 54,00 a settimana per i residenti nel Comune di Ponderano, la differenza di € 45,00 per i residenti è a carico del Comune di Ponderano.

Orario:  7,30-17,30 (sia per Infanzia che per Primaria e Secondaria); Periodo: Fascia 3/5 anni: dal 01/07/2026 al 31/07/2026;  Fascia 6/14 anni: dal 15/06/2026 al 31/07/2026;

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore