Ponderano, ritocchi alle tariffe dei centri estivi

Aumento in vista nelle rette dei centri estivi organizzati dal Comune di Ponderano per entrambe le fasce di € 1 a settimana, fermo restando il contributo settimanale di cui il Comune si fa carico, che era stato già aumentato nel 2024 da € 42,00 (contributo comunale settimanale anno 2023 e precedenti, uguale sia per Infanzia che Primaria-Secondaria) ad € 44,00 (contributo comunale settimanale Infanzia anno 2024) e ad € 45,00 (contributo comunale settimanale Primaria-Secondaria anno 2024). Come si legge nella delibera di giunta "a causa dell’aumento dei costi dei pasti e soprattutto dei costi del personale, stante i rinnovi della parte economica previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale".

Queste le tariffe: SCUOLA INFANZIA: - € 96,00 a settimana per i non residenti - € 52,00 a settimana per i residenti nel Comune di Ponderano, la differenza di € 44,00 per i residenti è a carico del Comune di Ponderano; SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: - € 99,00 a settimana per i non residenti - € 54,00 a settimana per i residenti nel Comune di Ponderano, la differenza di € 45,00 per i residenti è a carico del Comune di Ponderano.

Orario: 7,30-17,30 (sia per Infanzia che per Primaria e Secondaria); Periodo: Fascia 3/5 anni: dal 01/07/2026 al 31/07/2026; Fascia 6/14 anni: dal 15/06/2026 al 31/07/2026;