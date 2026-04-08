Tre furti nel Biellese: rubati oro e contanti

Nel Biellese, martedì 7 aprile, si sono verificati tre furti: a Campiglia Cervo, Cossato e Biella. In tutti e tre i casi sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti.

Il primo episodio è stato segnalato a Campiglia Cervo intorno alle ore 12:00. A chiamare è stata una donna, dopo aver appreso che la vicina di casa aveva subito un furto nella propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo sarebbe stato messo a segno nel corso della mattinata, dopo l’effrazione di una finestra. Dall’alloggio sarebbero stati portati via circa 1000 euro in contanti, somma che dovrà comunque essere quantificata in sede di denuncia.

Il secondo furto è stato denunciato intorno alle 23:00 a Cossato, in borgata Polle. I malviventi si sono introdotti nell’abitazione della madre, dopo aver rotto una finestra al piano terra. Una volta all'interno, i locali del piano terra e del primo piano sono stati messi a soqquadro. I ladri hanno rubato alcuni monili in oro e denaro contante per un ammontare di circa 2000 euro. Il fatto sarebbe avvenuto nel corso del pomeriggio di ieri. Sono in corso ulteriori accertamenti.

Il terzo episodio si è verificato intorno a mezzanotte a Biella. In questo caso il figlio, contattato dalla madre, ha avvisato i Carabinieri dopo che la donna si era accorta che qualcuno aveva fatto il suo ingresso in casa. Al momento non è ancora chiaro cosa sia stato asportato, ma seguiranno ulteriori controlli per chiarire la dinamica dell'accaduto.