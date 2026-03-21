Alpini campioni di solidarietà, Fulcheri: “In campo a favore delle loro comunità”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Come sempre, leggendo i dati per il Libro verde della solidarietà comunicati dai gruppi, il primo sentimento è l’ammirazione per l’impegno che Alpini, Amici degli Alpini e Aggregati della Sezione di Biella mettono in campo a favore delle loro comunità! Impegno profuso anche nel 2025 pur con tutti stra-impegnati per la nostra Adunata; la nostra solidarietà è sotto gli occhi di tutti, ma molte volte è svolta in modo silenzioso e non appariscente, perché questi dati sono di certo in difetto, considerato che molte iniziative sono fatte senza esser segnalate, nello spirito alpino del fare in silenzio e non del fare per finire in fotografia o sui giornali!

I gruppi alpini sono fulcro della vita nei loro paesi e non esiste settore in cui non siano presenti e si impegnino, dalla Parrocchia agli Oratori, dal Comune a Scuole e Asili, dall’aiuto ad anziani e persone disabili alla collaborazione con tutte le associazioni che si adoperano per il prossimo in difficoltà, nel vero spirito di essere sempre di più TÜCC’ÜN, tutti uniti e insieme si può”.