“Maria Bonino. La vita è la realizzazione della giovinezza” ha incantato il pubblico

Ha visto una partecipazione straordinaria e profondamente coinvolta lo scorso 27 marzo, presso l’Auditorium di Città Studi di Biella, lo spettacolo teatrale “Maria Bonino. La vita è la realizzazione della giovinezza”: un evento di intenso valore culturale e solidale, capace di emozionare il pubblico e di toccare corde profonde, testimoniando ancora una volta la straordinaria forza del teatro nel dare voce a valori autentici e universali.

Protagonista dell’evento è stata la storia della pediatra biellese Maria Bonino messa in scena da Eleonora Frida Mino, attrice e autrice di origine camandonina, da sempre attenta a restituire voce e profondità a storie vere e straordinarie nella loro umanità.

Eleonora ha accompagnato il pubblico, insieme ai bambini e alle bambine di EduTerra e all’accompagnamento musicale di Rodolfo Sogno, in un viaggio intenso e coinvolgente, capace di far conoscere a fondo la figura di Maria Bonino, scomparsa nel 2005 in Angola durante un’epidemia di febbre emorragica, mentre si prendeva cura di bambini e neonati. Lo ha fatto ripercorrendo la sua vita attraverso lettere, testimonianze e ricordi di Maria che la Fondazione Maria Bonino ha messo a disposizione. Ne è nata una narrazione teatrale delicata, intensa e autentica.

La rappresentazione mattutina ha visto la partecipazione di 440 alunni accompagnati dai loro insegnanti, provenienti da diverse realtà scolastiche del territorio: Scuola Secondaria Marconi, Scuola Secondaria di Andorno Micca, Istituto La Marmora - Fratelli Delle Scuole Cristiane, Istituto di Istruzione Superiore "Gae Aulenti", Liceo Scientifico Amedeo Avogadro e EduTerra. Presenti anche alcune persone con disabilità e operatori di Anffas.

Ad aprire lo spettacolo del mattino sono stati i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Dott. Emanuele Ramella Pralungo, e del Consigliere Comunale, Dott. Riccardo Leonesi, per il Comune di Biella. In rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella erano presenti il Segretario Generale, Dott. Andrea Quaregna, e la Responsabile della Comunicazione, Dott.ssa Federica Chilà.

La replica serale ha registrato altrettanta partecipazione e coinvolgimento, preceduta dagli interventi del Vicesindaco di Biella, Dott.ssa Sara Gentile, del Consigliere Provinciale, Professor Pier Ercole Colombo e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Dott. Michele Colombo che ha dichiarato:

“Maria Bonino è stata una figura straordinaria per capacità professionali e slancio generativo, ha saputo cogliere e sviluppare “il sogno della giovinezza” portandolo alle estreme conseguenze e salvando migliaia di vite di piccoli pazienti. Oggi la sua figura è di ispirazione per medici, volontari e giovani a cui il suo spirito parla attraverso la memoria viva delle opere realizzate e l’impegno costante della Fondazione a Lei dedicata. La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è felice di poter partecipare a questo straordinario progetto e in particolare di aver contribuito allo spettacolo che ha permesso di conoscerne meglio la vita e le opere”.

A conclusione dell’evento, Cristina Bonino, sorella di Maria e Vicepresidente della Fondazione Maria Bonino, ha dichiarato:



“Eleonora Frida Mino ha compreso fino in fondo lo spirito che ha condotto Maria, giovane medico, a scegliere i piccoli dell’Africa subsahariana come suoi ‘pazientini’ – come amava chiamarli lei – e lo ha rappresentato in modo vero e profondamente commovente. La ringrazio di cuore! E con lei ringrazio i bambini di EduTerra, Rodolfo Sogno che con la sua chitarra li ha accompagnati musicalmente e tutti coloro che sono venuti a vedere lo spettacolo.”

Lo spettacolo ha saputo unire arte, memoria e impegno sociale, lasciando nel pubblico un segno profondo e contribuendo a mantenere viva l’eredità umana e professionale di Maria, che vive ancora oggi nella Fondazione che porta il suo nome.

Il progetto teatrale rappresenta una nuova forma di impegno culturale e divulgativo per la Fondazione Maria Bonino, che da vent’anni porta avanti l’opera della pediatra sostenendo iniziative sanitarie e educative in Africa subsahariana.

Il ricavato dell’evento è destinato a supportare gli 11 progetti che la Fondazione Maria Bonino sostiene in Africa confermando ancora una volta il significativo impegno a favore di mamme e bambini.

Scopri i progetti https://www.fondazionemariabonino.it/progetti/ e come aiutare a sostenere la Fondazione https://www.fondazionemariabonino.it/donazioni/. Puoi cambiare la vita di tanti bambini anche con un gesto semplice e gratuito: quest’anno donando il tuo 5x1000 alla Fondazione (inserisci il nostro codice fiscale 90052080026 nella tua dichiarazione dei redditi) potrai aiutare i piccoli pazienti del Centro Nutrizionale di Dubbo, in Etiopia, e contribuire alla cura dell’anemia falciforme presso il Bishop Caesar Asili Hospital in Uganda.

Ringraziamo per il contributo la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Biella, Città di Biella, Comune di Camandona.

Con il sostegno di: Cascina Oremo, Domus Laetitiae, Tantintenti, Il Filo da Tessere, Sportivamente, Asad Biella e Anffas Biellese.