Arpa Piemonte avverte: “Pericolo valanghe 3-marcato su gran parte delle Alpi”

“L’ultima settimana è stata caratterizzata dal susseguirsi di impulsi perturbati. Da mercoledì inoltre abbiamo registrato l'ingresso prepotente di venti di foehn, con nevicate moderate a ridosso delle creste di confine che hanno portato un aumento generalizzato del pericolo valanghe sui settori occidentali del Piemonte”. Lo rende noto Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “Le nevicate registrate complessivamente nel corso della settimana si attestano sui 30-50 cm ma i valori sono sottostimati a causa dell'erosione causata dal vento. Gli spessori di neve al suolo sono decisamente importanti, con accumuli di 150-200 cm sui settori nord e ovest, che aumentano a 200-250 cm (con punte di 3 metri) nel Cuneese. Nei settori meridionali, nel corso della settimana, sono state registrate valanghe di fondo e di slittamento. Su gran parte dei settori alpini, da ieri, si registrano valanghe anche di grandi dimensioni a causa della neve fresca rimaneggiata dai forti venti. Nel fine settimana sono ancora previste nevicate, in particolare sui settori meridionali, e venti anche forti; il grado di pericolo per il fine settimana sarà su gran parte delle Alpi piemontesi 3-Marcato”.



