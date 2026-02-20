Piemonte, dopo neve aumento della temperatura. Arpa avvisa: “Grado di pericolo 3-Marcato”

“Si conclude un'altra settimana molto instabile che ha portato nevicate diffuse, abbondanti soprattutto sulle zone di confine occidentali e settentrionali. La neve al suolo è stata notevolmente rimaneggiata dal vento molto forte: le creste sono state profondamente erose e si sono formati ulteriori accumuli nei cambi di pendenza e avvallamenti”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “Per il fine settimana sono previste condizioni di stabilità atmosferica con intensa ventilazione soprattutto sabato. Occorrerà prestare molta attenzione al brusco aumento delle temperature. La neve è abbondante su tutti i settori e potranno verificarsi valanghe di neve umida o bagnata a partire dai pendii soleggiati. Il grado di pericolo per la giornata di sabato sarà 3-Marcato nei settori di confine occidentali e settentrionali e in quota negli altri settori. Possibile nuovo aumento diurno del grado di pericolo per domenica: si consiglia di seguire gli aggiornamenti del bollettino valanghe. Per le escursioni è necessario essere prudenti: occorre pianificare attentamente sia l'itinerario che l'orario di rientro”.