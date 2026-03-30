Sicurezza e manutenzione, AIB Biella Orso impegnata al Parco Burcina - Foto dalla pagina Facebook Squadra Aib e Pc di Biella "Biella Orso"

Nella mattinata di ieri, domenica 29 marzo, i volontari della squadra AIB Biella Orso si sono ritrovati al Parco Burcina, a Pollone, per una nuova esercitazione sul territorio.

Nel corso dell’attività è stato ripulito il sentiero tagliafuoco Croce – Rododendri Alti da erbacce e rovi, in un intervento utile a mantenere l’area sicura e accessibile. Durante il corso della mattinata è stato sperimentato l'utilizzo di diverse attrezzature, rafforzando le competenze operative e l’affiatamento del gruppo. Al termine dell’intervento, i volontari si sono ritrovati in sede per un momento conviviale: la coesione rappresenta parte integrante della vita della squadra.

Un ringraziamento, infine, a tutti i volontari per l’impegno e la dedizione che pongono ogni giorno nella tutela del territorio.