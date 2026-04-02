Luna Rosa nei cieli di Biella, gli scatti di Paolo Rosazza Pela

Il fotografo Paolo Rosazza Pela ha scattato la Luna Rosa, presente nei cieli biellesi nella serata di ieri, 1° aprile. “L’origine del nome si deve ai nativi americani – sottolinea - In questo periodo la fioritura del muschio rosa (Phlox subulata) colorava i prati. Questa Luna di Primavera è molto particolare perché determina anche la data della Pasqua”.