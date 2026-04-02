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COSTUME E SOCIETÀ | 02 aprile 2026, 11:30

Luna Rosa nei cieli di Biella, gli scatti di Paolo Rosazza Pela

Luna Rosa nei cieli di Biella, gli scatti di Paolo Rosazza Pela

Luna Rosa nei cieli di Biella, gli scatti di Paolo Rosazza Pela

Il fotografo Paolo Rosazza Pela ha scattato la Luna Rosa, presente nei cieli biellesi nella serata di ieri, 1° aprile. “L’origine del nome si deve ai nativi americani – sottolinea - In questo periodo la fioritura del muschio rosa (Phlox subulata) colorava i prati. Questa Luna di Primavera è molto particolare perché determina anche la data della Pasqua”.

g. c.

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