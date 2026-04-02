Biella, una festa di auguri all’insegna della convivialità e dell’incontro tra generazioni

Grande partecipazione al Centro Dinamico di Biella per la tradizionale festa degli auguri, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con il Centro stesso. Un pomeriggio ricco di entusiasmo, condivisione e sorrisi che ha saputo coinvolgere tutti i presenti.

Momento centrale dell’evento è stata la sfida culinaria tra nove partecipanti, ciascuno dei quali ha presentato il proprio piatto forte regionale. Profumi e sapori provenienti da diverse parti d’Italia hanno animato la sala, offrendo un vero e proprio viaggio gastronomico.

A valutare le preparazioni è stato il giovane chef biellese Filippo Ramella, professionista con esperienze nazionali e internazionali e attualmente cuoco presso una rinomata gastronomia cittadina. Con grande attenzione e professionalità, lo chef ha esaminato ogni piatto nei minimi dettagli, soffermandosi sugli ingredienti e sulle tecniche di preparazione, chiedendo spesso conferme ai partecipanti.

Al termine della degustazione, la vittoria è andata alla Regione Puglia, seguita da Campania e Piemonte. Tuttavia, sia lo chef sia l’assessore Isabella Scaramuzzi hanno voluto sottolineare l’elevata qualità di tutte le proposte, definite “squisite e preparate con maestria”.

La festa non è stata solo cucina: non sono mancati momenti di svago tra balli, allietati dalla musica dal vivo di "Franco e i colpi di scena" e tante risate. Occasioni preziose che contribuiscono a rendere più leggere e felici le giornate delle persone anziane, che altrimenti rischierebbero di vivere nella solitudine domestica.

Particolarmente emozionante è stata anche la partecipazione di alcuni bambini, che si sono uniti ai balli, creando un bellissimo scambio intergenerazionale. Tra un passo e l’altro, gli anziani hanno dispensato consigli di ballo ai più piccoli, in un clima di autentica complicità.

L’assessore Scaramuzzi ha infine espresso grande soddisfazione, colpita da una frase spontanea pronunciata da alcuni partecipanti: “Grazie per queste bellissime feste, ci aiutate a mantenerci giovani.”

Un messaggio semplice ma profondo, che racchiude il vero valore di iniziative come questa: creare comunità, condividere esperienze e regalare momenti di felicità.