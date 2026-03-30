Elezioni provinciali, affluenza al 79,12%: 671 votanti su 848

Si sono svolte domenica 29 marzo 2026 le elezioni provinciali per la carica di Presidente della Provincia di Biella. La consultazione riguarda esclusivamente gli amministratori locali: hanno diritto di voto, infatti, i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni del territorio provinciale. Le operazioni di voto si sono tenute nei due seggi individuati di Biella e Valdilana, dalle 8:00 alle 20:00 di ieri.

Nel corso della giornata l’affluenza è cresciuta progressivamente in entrambe le sedi di voto.

Alle 12, al seggio di Biella avevano votato 251 elettori, pari al 46,92% degli aventi diritto del seggio, mentre a Valdilana i votanti erano 140, corrispondenti al 44,72%.

Alle 16, a Biella si contavano 353 votanti, pari al 65,98%, mentre a Valdilana erano 202, con una percentuale del 64,53%.

Alla chiusura delle urne, alle 20, il seggio di Biella ha registrato 457 votanti, pari all’85,42% degli elettori del seggio. A Valdilana, invece, i votanti sono stati 214, pari al 68,37%.

Il dato complessivo finale è di 671 votanti su 848 aventi diritto, per un’affluenza totale del 79,12%.

Oggi, lunedì 30 marzo, alle ore 8:00, sono iniziate le operazioni di scrutinio per l’elezione del Presidente della Provincia di Biella. Presto scopriremo chi sarà il nuovo presidente, fra l'uscente Emanuele Ramella pralungo e Paolo Gelone.