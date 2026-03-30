Provincia, Ramella Pralungo riconfermato presidente: “Riconosciuto il mio operato, ora si lavora tutti insieme” VIDEO

Vittoria netta per Emanuele Ramella Pralungo. Il sindaco di Occhieppo Superiore è stato riconfermato per la terza volta presidente della Provincia di Biella e resterà in carica per altri 4 anni, dopo aver già ricoperto l’incarico nei periodi 2014–18 e 2021–25, oltre al ruolo di vice dal 2018 al 2021. 671 i votanti alle urne su 848 aventi diritto pari al 79,12% (tra sindaci, consiglieri e assessori comunali del territorio).

Secondo il sistema del voto ponderato, che attribuisce un peso differente alla preferenza in base alla fascia demografica del comune di appartenenza dei sindaci e consiglieri elettori, il risultato finale vede 50.616 voti ponderati (57,39%) per Ramella Pralungo e 37.576 voti ponderati (42,61%) per l'avversario, il sindaco Paolo Gelone. In termini di voti assoluti, il primo ha raccolto 402 preferenze contro le 260 dello sfidante. Inoltre, dalle prime analisi del voto, effettuate al termine dello spoglio, sembra proprio che siano mancati dai 3 ai 4 voti dalla maggioranza del consiglio comunale del capoluogo a favore del candidato di centrodestra.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il neopresidente Ramella Pralungo ha espresso pubblicamente la sua riconoscenza a “tutti gli amministratori che mi hanno votato. È un voto amministrativo che ha premiato il lungo lavoro compiuto in questi anni dal sottoscritto e dal consiglio provinciale. È stata una campagna moderata elettorale moderata, incentrata sui contenuti e sui temi”. Anche da Gelone è arrivato un ringraziamento alla coalizione: “Un onore prendere parte a questa tornata elettorale, grazie a chi mi ha dato fiducia”.

Ramella Pralungo presterà giuramento nei prossimi giorni, durante l’insediamento presso il palazzo provinciale, dando ufficialmente avvio al nuovo mandato e al percorso di definizione degli obiettivi programmatici che guideranno l’azione amministrativa nel prossimo quadriennio. Sui prossimi obiettivi, incentrati sulla continuità di governo, lo stesso presidente è chiaro: “Una volta insediato il nuovo consiglio provinciale, si ragionerà assieme ai sindaci sul futuro del nostro territorio, in maniera compatta e coesa. Si fa tutto insieme”.