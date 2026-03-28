Biella, un’immagine dal passato per raccontare il presente: l'iniziativa degli Amici del Piazzo

Gli Amici del Piazzo tornano a prendersi cura del borgo con una nuova iniziativa che unisce memoria, bellezza e senso di comunità.

Ai giardini pubblici Catella – per tutti semplicemente i “Giardinetti” del Piazzo – l’associazione ha collocato l’ingrandimento di una fotografia storica che restituisce il volto di quel luogo negli anni ’40 del secolo scorso.

L’immagine, di proprietà di Mina Colaianni, appartiene già alla memoria collettiva del borgo: era stata infatti esposta nel 2003 in occasione della mostra “Ricordi di Gente del Piazzo”, ospitata a Palazzo Cisterna. In quell’occasione, gli Amici del Piazzo avevano raccolto e condiviso oltre 120 riproduzioni ingrandite di fotografie messe a disposizione dagli abitanti, componendo un racconto corale della vita del rione tra gli anni ’30 e ’60.

Oggi, a distanza di anni, quella stessa immagine torna visibile nello spazio pubblico, entrando a far parte del paesaggio quotidiano. Un modo semplice ma incisivo per mantenere viva la memoria del borgo, invitando chi passa a fermarsi, osservare e riconoscersi in una storia condivisa.

L’iniziativa si inserisce pienamente nello spirito che da oltre cinquant’anni anima l’associazione: rafforzare il senso di appartenenza e i legami tra le persone attraverso gesti concreti e accessibili a tutti. Un segno di attenzione e affetto verso il Piazzo: un invito a guardare il presente con uno sguardo diverso, riscoprendo nelle immagini del passato le radici di una comunità che continua a vivere e a riconoscersi nel proprio borgo.