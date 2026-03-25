Cybersecurity e Intelligenza Artificiale, a Città Studi un incontro dedicato alla salvaguardia della sicurezza

Martedì 31 marzo si terrà al Den Cafè di Città Studi un nuovo appuntamento, aperto al pubblico, dedicato a un tema innovativo e di grande attualità: Cybersecurity e Intelligenza Artificiale. L’evento nasce con l’obiettivo di trasformare il tradizionale momento dell’aperitivo in uno spazio di confronto e scambio, in cui conoscenze e competenze diventano dialogo aperto tra esperti, studenti e cittadini.

L’incontro sarà condotto da Graziano Alfio Tomarchio, esperto di cybersicurezza e Co-Founder della startup LittlePenguins, con l’intento di rendere accessibili anche i concetti tecnici più complessi, offrendo spunti pratici utili a professionisti, studenti e a chiunque sia semplicemente curioso del tema.

Il programma affronterà le sfide più rilevanti della sicurezza informatica moderna, partendo dai pilastri della protezione dei dati per costruire una base solida di consapevolezza digitale. Saranno analizzate le principali minacce del panorama attuale, con un focus su come riconoscere e contrastare attacchi di Phishing e Ransomware.

Un’attenzione particolare sarà riservata all’impatto dell’Intelligenza Artificiale, che presenta un profilo ambivalente: se da un lato può costituire una risorsa, dall’altro viene sempre più spesso impiegata dai cybercriminali per sviluppare minacce avanzate, tra cui Deepfake e malware generativi. La sessione conclusiva sarà dedicata alle contromisure più efficaci per affrontare queste nuove frontiere del rischio.

"La cybersecurity appare lontana quanto l’intelligenza artificiale o persino di più. In realtà, sono temi poco conosciuti ed esplorati, ma estremamente vicini - dichiara Graziano Alfio Tomarchio -. Immaginate che si verifica un attacco informatico ogni 21 secondi nel mondo e l’Italia figura al terzo posto globale per provenienza delle minacce. Gli hacker operano tra noi. Questi eventi mirano non solo a informare, ma a dimostrare che tali competenze, in un mondo iperconnesso, sono ormai indispensabili."

Al termine della presentazione verrà dato ampio spazio alle domande del pubblico, per favorire un momento di dibattito aperto e per approfondire casi specifici in un contesto informale e dinamico, quale quello del Den Cafè.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Durante l’incontro sarà possibile degustare le proposte food & drink del Den Cafè.

Info: eventi@cittastudi.org