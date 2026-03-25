Un po' di fisica in un'escursione in montagna, il professor Parravicini ospite al Lions Club Bugella Civitas

Il professore di fisica Guido Parravicini, fra gli iniziatori del progetto “Licei della montagna” con il Liceo Scientifico Avogadro di Biella e il CAI, è stato ospite del Lions Club Bugella Civitas in una interessante conferenza al Circolo Sociale che ha avuto per tema “Un po' di fisica in un'escursione in montagna”.

Attraverso il supporto di immagini, disegni e tabelle, Parravicini ha spiegato come dall'osservazione e dallo studio della natura si possano scoprire molti fenomeni e segreti del mondo che ci circonda: da una frana, ad esempio, le caratteristiche del movimento dei sassi che rotolano a valle, oppure osservando il sole scoprire che non è giallo come sembra ma bianco, e così il cielo, che vediamo azzurro ma in realtà è nero. Fenomeni fisici che ci fanno capire quanto poco ancora conosciamo del nostro pianeta e dell'universo.

Guido Parravicini, di origine bergamasca, con importanti esperienze in Irlanda e in Texas, è stato professore associato di Fisica a Milano e autore di più di 30 pubblicazioni scientifiche.