Biella, Barbara Pagliero nuova Vice Presidente del Coordinamento di Protezione Civile di Biella

Da tempo già impegnata nell’amministrazione del Coordinamento biellese, Pagliero è stata scelta dal consiglio in virtù della sua consolidata esperienza, della competenza gestionale e della capacità di coordinare persone e attività. La nomina arriva in un momento particolarmente delicato, a seguito della scomparsa improvvisa di Guido Galassi, deceduto lo scorso febbraio.

“Non me lo aspettavo certamente, ma metterò tutto il mio impegno per assumermi le responsabilità del ruolo, ricordandomi sempre che in primis sono una volontaria,” ha dichiarato Pagliero. “Se riuscirò bene nel mio compito sarà anche merito di tutti i volontari che lavoreranno con me per portare a compimento gli incarichi e gestire al meglio ogni situazione.”

Parole che sottolineano uno spirito di servizio e una visione condivisa del lavoro, elementi fondamentali all’interno della Protezione Civile, dove il contributo dei volontari rappresenta il cuore operativo dell’organizzazione.

Il presidente Cleto Canova ha espresso piena fiducia nella nuova Vice Presidente: “Ha il carattere e la competenza che ci occorrono. In questi mesi, fino alla scadenza del mio mandato, sarà mio compito accompagnarla nella conoscenza di tutte le sfaccettature della gestione del Coordinamento di Biella e introdurla nei contesti istituzionali con cui dovrà relazionarsi.”

L’elezione di Barbara Pagliero rappresenta non solo una scelta nel segno della continuità operativa, ma anche un importante passo avanti sul piano della rappresentanza, segnando l’ingresso di una figura femminile in un ruolo chiave per la gestione delle emergenze e del volontariato sul territorio.