Biella, Protezione Civile: la Giunta non rinnova alcune convenzioni con associazioni di volontariato

La Giunta Olivero attraverso una delibera ha deciso di non rinnovare alcune convenzioni di protezione civile con associazioni di volontariato. La decisione riguarda realtà che negli ultimi anni avevano collaborato con l’ente per la gestione delle emergenze e delle attività di prevenzione sul territorio comunale.

Tra le convenzioni scadute al 31 dicembre 2025, la Giunta ha rinnovato solamente quella con il Corpo Volontari A.I.B. del Piemonte Squadra di Biella Orso ODV lo scorso dicembre. VVB - ODV Volontari Vigliano Biellese ha comunicato la volontà di non rinnovare la collaborazione, l' Associazione S.E.R. Lance CB Biella-Cossato risulta attualmente non operativa e irrintracciabile, pertanto non il Comune non procederà al rinnovo, e per quanto riguarda il R.N.R.E. Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni di Emergenza ODV non è più necessario un accordo territoriale, dato che opera principalmente su attivazioni nazionali del Dipartimento di Protezione Civile.

Con la delibera, la Giunta ha formalizzato la non proroga delle convenzioni scadute, garantendo al contempo la continuità delle attività di protezione civile sul territorio comunale con le associazioni attive e disponibili.