Biella, mattinata di orientamento per il Liceo Musicale con tre ex allievi

In data 25 marzo, presso l’Aula magna “Franco Rigola” dell’Itis, si è tenuto un incontro di orientamento per le classi del Liceo Musicale. Nella veste di relatori, tre ex studenti dello stesso corso – ormai affermati professionisti in svariati settori audio e video – che hanno proposto una riflessione sulle proprie esperienze professionali, le nuove tecnologie e il mercato del lavoro.

Questi i nomi dei relatori e l’ambito degli interventi: Roberto Berrone (Sound designer): “Audio per i videogiochi”; Davide Pacchiarotti (Fotografo e filmaker): “Content creator o videomaker?”; Luigi Peretto (Tecnico audio): “Dallo studio al live”.

L’evento, anche vista la modernità delle professioni e la vicinanza al mondo dei giovani, ha destato grande interesse presso gli allievi.