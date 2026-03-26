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Newsbiella Young | 26 marzo 2026, 12:40

Biella, mattinata di orientamento per il Liceo Musicale con tre ex allievi

Biella, mattinata di orientamento per il Liceo Musicale con tre ex allievi

In data 25 marzo, presso l’Aula magna “Franco Rigola” dell’Itis, si è tenuto un incontro di orientamento per le classi del Liceo Musicale. Nella veste di relatori, tre ex studenti dello stesso corso – ormai affermati professionisti in svariati settori audio e video – che hanno proposto una riflessione sulle proprie esperienze professionali, le nuove tecnologie e il mercato del lavoro.

Questi i nomi dei relatori e l’ambito degli interventi: Roberto Berrone (Sound designer): “Audio per i videogiochi”; Davide Pacchiarotti (Fotografo e filmaker): “Content creator o videomaker?”; Luigi Peretto (Tecnico audio): “Dallo studio al live”.

L’evento, anche vista la modernità delle professioni e la vicinanza al mondo dei giovani, ha destato grande interesse presso gli allievi.

c. s. Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne ITIS “Q. Sella” g. c.

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