Convegno al Liceo “G. e Q. Sella”: giovani verso una società più consapevole FOTO

Si è svolto nei giorni scorsi, presso il Liceo G. e Q. Sella, il convegno conclusivo di un progetto rivolto agli studenti, realizzato grazie al contributo della Fondazione CRB in collaborazione con l’associazione Insieme è… di più: "Promozione della partecipazione e del protagonismo dei giovani per diventare agenti di cambiamento".

Il progetto, nato dalla vittoria di un apposito bando al quale hanno partecipato l'associazione e l'istituto, ha coinvolto professionisti di alto livello che hanno portato in aula competenze ed esperienze dirette: l’avvocato Nicoletta Solivo, la psicologa e psicoterapeuta Simona Ramella Paia e Cristiano Gatti, esperto in comunicazione.

Durante il percorso, articolato in diverse lezioni svolte direttamente nelle classi, ciascun professionista ha affrontato tematiche specifiche legate alla propria esperienza, offrendo agli studenti strumenti concreti di riflessione e crescita personale. Un lavoro che ha puntato non solo alla trasmissione di contenuti, ma anche allo sviluppo di un pensiero critico più consapevole.

"Il rispetto è necessario per vivere bene con le altre persone, è alla base di ogni rapporto di amicizia, e deve essere reciproco", "Il rispetto sta anche nel tollerare le altre persone anche quando non condividiamo le stesse opinioni". Queste alcune delle riflessioni che hanno scritto i ragazzi al termine del progetto, raccolte in forma anonima. "Alcune delle tante riflessioni scritte dagli studenti durante questo percorso fanno ben sperare in un futuro e in una società migliore, più consapevole e responsabile", ha commentato Elisa Incoronato Gobbi dell’associazione “Insieme è… di più”.

Un aspetto centrale del progetto è stato proprio il coinvolgimento attivo dei ragazzi: "I giovani oggi hanno bisogno di essere stimolati – ha aggiunto Incoronato Gobbi –. Spesso emergono lacune e una tendenza a utilizzare meccanismi artificiali senza un reale lavoro di pensiero. Tuttavia, tra i tanti contributi anonimi raccolti, sono state selezionate riflessioni di grande valore, che fanno ben sperare nelle nuove generazioni".

Elisa Incoronato Gobbi ha inoltre affiancato i professionisti in alcune lezioni, cogliendo nei diversi interventi un bisogno diffuso di continuità: "Sarebbe bello poter proseguire questo tipo di percorso anche nei prossimi anni".