Proteggiamo la natura con la cultura: si apre il programma culturale dell'EGAP Ticino e Lago Maggiore

L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore apre la stagione più intensa della cultura e delle iniziative per adulti e bambini, con appuntamenti da aprile a ottobre in tutte le aree di competenza e lo slogan “Proteggiamo la natura con la cultura”.

Così commenta il Presidente dell’Ente Alessandro Bellan: "Con questo programma vogliamo unire bellezza e consapevolezza: ogni iniziativa culturale diventa un gesto concreto per custodire il nostro patrimonio naturale e trasmettere alle future generazioni il valore della nostra terra"

Tra aprile e maggio iniziano le aperture domenicali delle aree e delle strutture dell’Ente: il Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese aprirà al pubblico lunedì 6 aprile, Villa Picchetta il 12 aprile, l’Oasi delle Ginestre a Oleggio il 1° maggio, Cascina Emilia nel Parco Burcina in occasione degli eventi e il Centro visite di Vermogno-Zubiena dal 12 aprile. Occasioni uniche per conoscere luoghi altrimenti chiusi al pubblico, approfittando anche dei numerosi eventi e iniziative che si susseguiranno nei prossimi mesi.

Lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 14.30, la prima apertura domenicale del Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese ospiterà l’esposizione della mostra “Storie sotto la superficie” di Mattia Nocciola: attraverso immagini subacquee di grande impatto, l’esposizione racconta la vita nascosta nei nostri fiumi e laghi, rivelando la ricchezza e la fragilità dell’ittiofauna autoctona italiana, spesso poco conosciuta perché “sotto la superficie” e invisibile a occhio nudo.

Domenica 12 aprile, alle ore 16, Villa Picchetta inaugurerà una doppia esposizione: la mostra fotografica di Armando Bottelli “Natura in mostra. Il corridoio ecologico del MAB”- parte prima, realizzata collaborazione con MAB Ticino Val Grande Verbano, sarà infatti accompagnata dalle installazioni di “Equilibrium. La Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano una bilancia tra Uomo e Natura”.

Occasioni di formazione e confronto saranno offerte attraverso convegni e webinar, mentre a giugno si apriranno i concerti delle “Stagioni del Parco”.

All’interno del programma culturale “Proteggiamo la natura con la cultura” sono previste anche presentazioni di libri, visite guidate gratuite con i guardiaparco dell’Ente, e iniziative per scuole e famiglie.

Tutte le proposte culturali dell’Ente, salvo diversamente specificato, sono a ingresso libero.

Oltre alle iniziative realizzate direttamente dall’EGAP Ticino e Lago Maggiore, le aree e le location sono sede di incontri e appuntamenti organizzati da altri enti e organizzazioni.

Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare il sito internet www.parcoticinolagomaggiore.it e i profili social (Facebook, Instagram, Tiktok) dell’Ente.

Info: www.parcoticinolagomaggiore.it - promozione@parcoticinolagomaggiore.it

