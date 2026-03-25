Candelo in blu per la Giornata Mondiale sull’Autismo: gli eventi in programma

Candelo si prepara a celebrare la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo con un pomeriggio dedicato a sensibilizzazione, creatività e condivisione. L’appuntamento è fissato per giovedì 2 aprile con “Candelo in Blu”, iniziativa che coinvolgerà diversi spazi del paese.

Il programma prenderà il via alle 17 alla Cantina Torre del Principe con l’esposizione di fumetti e illustrazioni realizzate dalle scuole. Alle 17.30, nella Sala delle Cerimonie, seguirà un momento di approfondimento per parlare di autismo, sensibilizzare il pubblico e promuovere una maggiore informazione sul tema.

Alle 18 spazio ai laboratori di fumetto, rivolti a bambini e ragazzi, pensati per favorire l’espressione attraverso il disegno e la fantasia. Per partecipare è consigliata la prenotazione tramite il link indicato dagli organizzatori.

Dalle 18.30 l’iniziativa proseguirà con l’aperitivo fra le rue, pensato come momento conclusivo all’insegna della comunità e della condivisione.

Per l’occasione è gradito un tocco di blu.