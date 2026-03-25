Il Geologo biellese Maffeo in cattedra all'Università di Pavia

Si intitola “Dalle rocce al territorio – il mestiere del geologo tra conoscenza e responsabilità” il seminario che il geologo biellese Stefano Maffeo terrà nei prossimi giorni all’Università di Pavia, su invito del professor Riccardo Tribuzio. L’appuntamento è fissato per martedì 31 marzo alle ore 14, presso il Dipartimento di Scienze della Terra.
L’incontro sarà un’occasione per approfondire il ruolo del geologo non solo dal punto di vista scientifico, ma anche in relazione alle responsabilità che questa professione comporta nei confronti del territorio e dell’ambiente. Nel corso del seminario, Maffeo racconterà alcune delle sue esperienze professionali nell’ambito della geologia regionale, toccando temi che spaziano dalla petrologia alla tutela ambientale, fino alla comunicazione scientifica.
Come spiega lo stesso relatore, l’intervento sarà un viaggio tra diverse dimensioni della disciplina, con l’obiettivo di offrire agli studenti uno sguardo concreto sul lavoro sul campo e sulle sue implicazioni.
Il seminario si inserisce all’interno del corso di “Petrologia regionale ed ambientale” della Laurea Magistrale in Geoscienze per lo Sviluppo Sostenibile, confermandosi come un momento formativo di particolare interesse per gli studenti del percorso.