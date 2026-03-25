“Morchelle & Dintorni”, il Gruppo Micologico Biellese dedica una serata alle regine della primavera

Il Gruppo Micologico Biellese (GMB) organizza per lunedì 30 marzo 2026 alle ore 21 una serata divulgativa dal titolo “Morchelle & Dintorni”, interamente dedicata alle Morchelle, note anche come Spugnole, tra i funghi più affascinanti e ricercati della stagione primaverile.

L’evento rientra nel calendario delle consuete riunioni mensili del GMB, appuntamenti ormai consolidati sul territorio con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del mondo dei funghi e promuovere una raccolta consapevole e sicura.

Vista la prevista importante affluenza di pubblico, la serata si terrà presso il salone superiore del Ristorante Biancaneve di Sagliano Micca (BI).

La conferenza sarà condotta dai membri del comitato scientifico del Gruppo Micologico Biellese e offrirà un approfondimento completo sulle Morchelle, affrontate sotto diversi punti di vista:



• Angelo Giovinazzo introdurrà il tema con un intervento su ecologia e ambiente, illustrando dove e quando cercare le Morchelle, con particolare attenzione al territorio biellese.



• Luciano Marcon, presidente del GMB, parlerà di cucina e alimentazione, approfondendo le caratteristiche gastronomiche di questi funghi sempre più apprezzati anche nell’alta cucina.



• Andrea Martinetti tratterà il delicato tema delle sindromi e tossicologia, spiegando i rischi legati a una cottura non adeguata delle Morchelle, che possono risultare tossiche se consumate crude o poco cotte.



• Renato Tizzoni concluderà la serata con un intervento su sistematica e morfologia, offrendo una guida al riconoscimento delle principali specie di Morchella.



L’incontro rappresenta un’occasione unica per appassionati, cercatori e curiosi per approfondire la conoscenza di questi straordinari funghi primaverili, tra scienza, territorio e tradizione gastronomica.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero: 333 992 4824