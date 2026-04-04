Primavera nelle foto d'archivio: la lezione della montagna

L’immagine che pubblichiamo oggi ritrae un piccolo gregge che avanza lentamente lungo un sentiero di montagna, mentre, tra rocce, larici e cime ancora segnate dalla neve, la natura gradualmente si risveglia nella luce primaverile.
La scena restituisce un senso di continuità: il passo regolare degli animali, il paesaggio che muta senza fretta. Una riflessione quanto mai attuale: sono i gesti ripetuti e i cambiamenti impercettibili a costruire trasformazioni durature.
Non lontano da questi luoghi sorge il Rifugio Vittorio Sella al Lauson, che Emilio Gallo nel 1922 donò al CAI di Biella di cui era presidente, dedicandolo alla memoria del suo caro amico.
Questa immagine di rinascita accompagna il nostro augurio: che la Pasqua porti con sé nuovi inizi e lo sguardo sempre pronto a cogliere la bellezza intorno a noi.