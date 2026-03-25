Casi online di sex extortion, fate attenzione: ecco come difendersi

“Si segnalano casi di sex extortion, una forma di estorsione che avviene tramite social e app di messaggistica”. Lo rende noto il personale della Polizia Postale sui propri canali ufficiali.

“Il truffatore crea un profilo falso, instaura rapidamente un clima di confidenza e invia per primo una foto intima, chiedendo alla vittima di fare lo stesso – si legge nella nota - Una volta ricevuta l’immagine, cambia atteggiamento e minaccia di diffonderla ai contatti personali o sui social, chiedendo denaro per non pubblicarla. Il meccanismo si basa su una pressione psicologica immediata e sull’approfittare di un momento di vulnerabilità, curiosità o coinvolgimento emotivo. È importante ricordare che le immagini intime non sono merce di scambio né una prova di fiducia, sono contenuti estremamente personali e, una volta inviati, non è più possibile controllarne l’utilizzo o la diffusione. Chi li riceve può conservarli, duplicarli e usarli come strumento di ricatto”.

Da qui alcuni pratici consigli: mai condividere foto o video intimi; diffidare di chi propone rapidamente scambi di immagini personali; non cedere alle richieste di denaro, il pagamento non garantisce la cancellazione del materiale; interrompere immediatamente ogni contatto con il ricattatore; conservare le prove (chat, profili, richieste ricevute). E segnalare simili episodi alla Polizia Postale tramite i canali ufficiali.