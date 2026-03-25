Pietre, riso e innovazione al Gae Aulenti: una settimana tra territorio e architettura FOTO

Pietre, riso e innovazione al Gae Aulenti: una settimana tra territorio e architettura

Cinque giorni di incontri, visite e lavoro condiviso per esplorare il legame tra materiali, paesaggio e progetto. È questo il cuore della settimana che ha visto riuniti studenti italiani e tedeschi in un programma intenso, pensato per andare oltre l'aula e immergersi nelle realtà del territorio.

Si è partiti lunedì con l'accoglienza in aula magna e le presentazioni reciproche: il corso CAT e l'indirizzo alberghiero da un lato, la scuola professionale tedesca dall'altro — una realtà che alterna settimane di lezione a settimane di lavoro vero in azienda, tra asfaltatura, murature e restauri. Le presentazioni dei rispettivi indirizzi hanno subito rotto il ghiaccio, accolte con curiosità ed entusiasmo da entrambe le parti. Martedì, giornata libera a Milano per gli ospiti tedeschi.

Il cuore della settimana è arrivato mercoledì con la visita a Ramella Graniti: dai blocchi grezzi alle superfici rifinite, i ragazzi hanno scoperto come un materiale millenario come la pietra naturale sia ancora protagonista dell'architettura contemporanea. Giovedì, una conferenza ha introdotto il progetto Rice House — costruire con la paglia di riso, un materiale povero ma pieno di potenziale — seguita dalla visita diretta all'edificio, simbolo di un'architettura sostenibile e radicata nel paesaggio piemontese.

Tra un'attività e l'altra, spazio anche a momenti ludici e a laboratori comuni, che hanno trasformato un gruppo di sconosciuti in una squadra. Le presentazioni finali hanno restituito sguardi diversi e una maturità progettuale che ha convinto tutti. Perché quando si impara qualcosa di vero, anche i saluti hanno il sapore di un inizio.