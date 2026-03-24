“Buongiorno Biella” e “Costruiamo Biella”: "Non togliete l'aiuola davanti alla Fons Vitae!"

Le liste civiche di minoranza “Buongiorno Biella” e “Costruiamo Biella” sollevano il tema della riqualificazione del centro cittadino, presentando un’interrogazione a risposta orale in Consiglio comunale. Al centro dell’attenzione c'è l’area di piazza Vittorio Veneto e in particolare lo spazio antistante la Fons Vitae.

Le due liste ricordano come già dal 9 gennaio 2025 abbiano avviato una serie di iniziative per sollecitare l’amministrazione a intervenire su alcuni lavori ritenuti essenziali per il centro. Su alcune proposte, spiegano, ci sarebbe stata apertura da parte dell’assessore ai Lavori pubblici Cristiano Franceschini, mentre su altre si sarebbe registrato disinteresse.

A cambiare lo scenario è stata però la decisione dell’amministrazione di spostare il mercato cittadino proprio nell’area attorno a piazza Vittorio Veneto.

Nel dettaglio, l’interrogazione si concentra sull’area della Fons Vitae, viene sollevata una critica precisa: l’eliminazione dell’aiuola davanti alla fontana. Una scelta che, secondo i proponenti, sarebbe finalizzata unicamente a ricavare pochi stalli in più per il mercato e che rischierebbe di penalizzare l’estetica e la vivibilità della piazza nel resto della settimana. "Riteniamo che sia possibile intervenire sul verde mantenendo però l’attuale delimitazione", spiegano, evidenziando anche il valore dell’aiuola come elemento di socializzazione in un’area oggi carente sotto questo profilo.

Da qui la domanda rivolta al sindaco e all’assessore competente: valutare la possibilità di conservare l’aiuola, eventualmente adattandola al nuovo assetto della piazza, evitando la sua eliminazione.